Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Elmadağ ilçesine getirildi. Milli futbolcu için Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Haberler - İHA - DHA 11.01.2022 - 18:27 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 18:31

Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 1

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KAZA BÖLGESİNDEN FOTOĞRAFLAR (HABERE GİT)

Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 2

Cenazeye Çalık ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor ve Gençlerbirliği forması giyen futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı.

Çalık'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Konyaspor ile Galatasaray formaları koyuldu.

AHMET ÇALIK'IN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 3

Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 4

Ahmet Çalık'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 5
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 6
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 7
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 8
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 9
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 10
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 11
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 12
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 13
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 14
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 15
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 16
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 17
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 18
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 19
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı - 20

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