Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 14:23
Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
Kazanın ardından olay yerinde yapılan incelemede aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öte yandan yetkililerden edinilen bilgiye göre, Ahmet Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı.
Kaza yerinden fotoğraflar...