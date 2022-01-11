Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları

Konyaspor'da forma giyen 28 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara Gölbaşı'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza yerinden geriye bu fotoğraflar kaldı.

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 14:23

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 1

Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, -Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 2

Kazanın ardından olay yerinde yapılan incelemede aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 3

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 4

Öte yandan yetkililerden edinilen bilgiye göre, Ahmet Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 5

Kaza yerinden fotoğraflar...

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 6
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 7
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 8
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 9
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 10
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 11
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 12
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın fotoğrafları - 13

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