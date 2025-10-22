Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza aldı, kaç yıl yatacaklar?
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin failleri 24 yıl ceza aldı ama cezaevinde en fazla 15 sene yatacaklar. Katiller, 30 yaşında hapisten çıkacaklar. NTV'den Deniz Tüysüz, Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın ile konuştu.
İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden iki sanık 24 yıl ceza aldı.
Mahkeme, iki sanığa en üst sınırdan ceza verdi ancak sonradan ortaya çıkan delillerle cinayete yardım ettikleri iddia edilen diğer iki sanığı ise beraat ettirdi. Hem savcılık hem de ailenin avukatları karara itiraz etti.