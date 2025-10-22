Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza aldı, kaç yıl yatacaklar?

BARKIN: 15 YIL SONRA CEZAEVİNDEN ÇIKACAKLAR

NTV'den Deniz Tüysüz, Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın ile davanın bundan sonraki seyrini konuştu.

Barkın, 24 yıl hapis alan sanıkların 15-18 yaş aralığında olduğunu dile getirip "İnfaz kanununa göre, cezaevinde geçirdikleri sürelerin birden fazla gün sayılması gibi bir durum bu yaş grubu için yok." dedi.

Kasten öldürme eylemi nedeniyle koşullu salıverme sürelerinin 16 yıl olduğuna vurgu yapan Barkın, "Bir yıl da denetim serbesti geçirecekler. Bugünkü yasal şartlar dairesinde 15 yıl sonra cezaevinden çıkacaklar." diye konuştu.