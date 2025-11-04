Ahsen bebeğin ölümünde altı sağlık çalışanına dava: "Kafası şişmiş, gözleri kızarmıştı"

"KAFASI ŞİŞMİŞTİ"

Anne Çetiner, bebeğini sağlıklı olarak dünyaya getirdiğini anlatarak, "Üçüncü gün sabah bebeğimizi görmek için girdiğimizde çok daha iyi görünüyordu. Fakat o gecenin sabahında saat 07.00 gibi hastaneden arayıp bebeğimizin kötüleştiğini ve Sincan’da bulunan şubelerine sevk edeceklerini söylediler. Hastaneye gittiğimizde bebeğimizin refleksi yoktu, kafası şişmişti, sağ gözünün üstü kızarmıştı." dedi.

Bebeğinin son durumunu sorduğu hiç kimseden yanıt alamadığını anlatan Çetiner, "Sapasağlam bırakmış olduğum bebeğimin beynini öldürmüşler. Yani beyin ölümü zaten gerçekleşmiş. Biz Ankara Tıp'ta onun sadece bedenini okşadık. Ben kokusunu koklayamadım bebeğimin." ifadelerini kullandı.