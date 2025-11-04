Ahsen bebeğin ölümünde altı sağlık çalışanına dava: "Kafası şişmiş, gözleri kızarmıştı"
Ankara'da özel bir hastanede sağlıklı olarak dünyaya gelen Ahsen bebek, nefes sorunu nedeniyle sevk edildiği hastanede 17 gün sonra öldü. Adli Tıp Kurumu, Ahsen bebeğin kafatasındaki kırıklar sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Rapor üzerine altı sağlık çalışanı hakkında dava açıldı.
Ankara'da 17 günlük bir bebeğin kafa travmasına bağlı olarak ölümü nedeniyle iki doktor, iki hemşire ile başhekim ve yardımcısına dava açıldı.