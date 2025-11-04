Ahsen bebeğin ölümünde altı sağlık çalışanına dava: "Kafası şişmiş, gözleri kızarmıştı"
04.11.2025 14:09
Son Güncelleme: 04.11.2025 23:31
Ankara'da özel bir hastanede sağlıklı olarak dünyaya gelen Ahsen bebek, nefes sorunu nedeniyle sevk edildiği hastanede 17 gün sonra öldü. Adli Tıp Kurumu, Ahsen bebeğin kafatasındaki kırıklar sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Rapor üzerine altı sağlık çalışanı hakkında dava açıldı.
Hacer Ersoy Çetiner isimli kadın, 28 Mart 2023'te özel hastanede hamileliğinin 35'inci haftasında ikinci çocuğu Ahsen Meva'yı sağlıklı olarak dünyaya getirdi.
Ahsen Meva bebek, yenidoğanın geçici taşipnesi (bebeklerde doğumdan sonra başlayan ve yaklaşık üç gün süren hafif bir solunum problemi) tanısıyla yoğun bakımda tedaviye alındı.
ÜÇ GÜN SONRA DURUMU AĞIRLAŞTI
Ahsen Meva bebek, üç gün sonra durumunun ağırlaşması üzerine aynı hastanenin Sincan'daki şubesine sevk edildi.
Burada yapılan müdahaleden sonra da bebek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
KAFATASINDA KIRIK OLDUĞU BELİRLENDİ
Burada çekilen beyin tomografisinde Ahsen Meva bebeğin kafatasında kırık belirlenirken, yüz ve baş kısmında da morluklar tespit edildi. Ahsen bebek, 17 günlükken yaşamını yitirdi.
BEBEK HASTANEDE DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?
Hacer Ersoy ve Ahmet Çetiner çifti, bebeklerinin özel hastanede düşürüldüğünü iddia ederek şikayette bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
ADLİ TIP RAPOR HAZIRLADI
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, bebeğin kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları ile birlikte gelişen yaygın kanamalar sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Raporda, bebeğin özel hastanedeki hasta izlem raporları da incelendi.
Buna göre, bebeğin kafa travması geçirdiği ve bu kafa travmasının doğumundan üç gün sonra 31 Mart 2023 tarihinde gece 00.00 ile 07.00 saatleri arasında meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği belirtildi.
Rapor doğrultusunda özel hastanede görevli başhekim N.D., başhekim yardımcısı S.D.Y., nöbetçi doktor A.A.K., çocuk kardiyoloji doktoru İ.U.S., yoğun bakım hemşiresi N.K., kadın doğum hemşiresi A.Y. hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Altı sanığın yargılaması Ankara 75'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.
"KAFASI ŞİŞMİŞTİ"
Anne Çetiner, bebeğini sağlıklı olarak dünyaya getirdiğini anlatarak, "Üçüncü gün sabah bebeğimizi görmek için girdiğimizde çok daha iyi görünüyordu. Fakat o gecenin sabahında saat 07.00 gibi hastaneden arayıp bebeğimizin kötüleştiğini ve Sincan’da bulunan şubelerine sevk edeceklerini söylediler. Hastaneye gittiğimizde bebeğimizin refleksi yoktu, kafası şişmişti, sağ gözünün üstü kızarmıştı." dedi.
Bebeğinin son durumunu sorduğu hiç kimseden yanıt alamadığını anlatan Çetiner, "Sapasağlam bırakmış olduğum bebeğimin beynini öldürmüşler. Yani beyin ölümü zaten gerçekleşmiş. Biz Ankara Tıp'ta onun sadece bedenini okşadık. Ben kokusunu koklayamadım bebeğimin." ifadelerini kullandı.
"KAFASINDAKİ KIRIK NASIL OLUŞTU?"
