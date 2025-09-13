Ahtapot, Marmara Denizi'nin dibine indi! 20 noktadan örnekler alındı, ilk sonuçlar geldi

Aldıkları örnekleri birer santimetrelik dilimlere ayırarak laboratuvarlarına taşıdıklarını anlatan Yücel, şöyle devam etti:

"Ön verilerimiz var, aldığımız karot örneklerinde yaklaşık 70-80 yıl öncesine kadar gidebiliyoruz.

Bu da bize Türkiye'nin yakın tarihinde, özellikle Marmara Bölgesi'nin endüstrileşmesi ve giderek artan nüfusla beraber kirliliğin denize nasıl yansıdığını gösteriyor.

Bunu, plastik özelinde ama diğer kirletici unsurlar üzerinde de ortaya çıkarma şansımız olacak. Özellikle yakın dönemlere ait tabakalarda metal ve plastik yoğunluğu yükseliyor.

Kirliliğe neden olan kadmiyum gibi, çinko gibi metallerin arttığını bulduk. Organik karbonun kendisi zaten başka bir ölçüm hedefimiz. Bunun da aslında Marmara'nın üst tabakalarında arttığını biliyoruz."