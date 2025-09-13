Ahtapot, Marmara Denizi'nin dibine indi! 20 noktadan örnekler alındı, ilk sonuçlar geldi

"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK"
Hayata geçirdikleri projeyle dip çökeltilerin de daha doğru tarihlendirileceğini belirten Yücel, şöyle devam etti:
"Yaptığımız ölçümlerden iki türlü bilgi ortaya çıkacak. Birincisi, hangi tarihte kirlilik miktarının ne olduğu, ikincisi bunun bütün Marmara baseninde dibe çökelme hızları. Bulduğumuz kirlilik miktarlarıyla beraber bu çökelme hızlarını kullanarak bütün Marmara havzasına ne kadar kirlilik girmiş ve ne kadar çökmüş bilgisi elimizde olacak.
Ama en azından bu dibe çöken ve dipte korunan kirlilik konusunda da bize o tarihte olan kirlilik akışını verecek. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak."
Projeyle Marmara Denizi'nde plastik kirliliğine neden olan faktörlerin geçmişten bugüne nasıl değişim gösterdiğini belirlemek için kapsamlı bir veri tabanı oluşturacaklarını söyleyen Yücel, şunları kaydetti:
"Bu sayede kirliliğin tarihsel seyri anlaşılacak ve sorunun kökleri daha iyi değerlendirilecek. Elde edilen veriler ışığında, kirliliğin gelecekte hangi boyutlara ulaşabileceği farklı senaryolarla öngörülecek.
Bu tahminler, kirliliğin etkilerini azaltmaya yönelik stratejilerin belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzenlemelerin yanı sıra atık azaltma stratejileri ve toplumsal farkındalık çalışmalarının kirlilik seviyesine etkisi incelenecek."