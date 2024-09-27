Ahu Tuğba'nın kızı: Ben hala şüpheleniyorum, yastığında bir miktar kan vardı

'DUA ETTİ ÖYLE YATTIM'

Calvin, “Şaka gibi; biz Türkler zehirlenince yoğurt yeriz, yoğurt istedi benden, anne olarak dua etti. Öyle yattım ben. İlgi istiyorum dedi. Bebek gibi keşke burada vefat etseydi. O hissetti. Dedi kızım ben ölürsem beni Türkiye'ye göm dedi. Beni burada bırakma dedi bana, hissetti bana yavrum ben öleceğim galiba dedi. Bende; anne ne biçim konuşuyorsun, hastaneye gidelim. Benim basiretim bağlandı. Vicdan azabı çekiyorum. Bunu da herkes bilsin. Ben nasıl onu dinledim de, hastaneye götürmedim. Bir gece evveli, onun tişörtünü giyiyorum şu an da zaten. Bir gece evveli anneme dedim ki; anne hadi kalk gidelim, solüsyon makinesi yetmiyor, hastaneye götüreyim seni, 'hayır dedi Anjelik, ben gayet iyiyim' uyuya kaldı. Benim annemde hiç öyle kimsenin yanında uyumaz. Hakan abimiz vardı. Uyuyor sanıyorum melek gibi, hiç algılayamadım. Sonra artık ben tabi duramıyorum şüphelendim akşam olunca içim içimi yiyor. Bir baktım annemde tık yok. Kaldırdığım zaman, artık ceset. Allah almıştı onu. Korkunç bir şey rabbim onu düşmanımın başına vermesin" dedi.