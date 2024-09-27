Ahu Tuğba'nın kızı: Ben hala şüpheleniyorum, yastığında bir miktar kan vardı
ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Miami-İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin ölüm sebebi hakkında, "Ben hala şüpheleniyorum çünkü annemin yastığında bir miktar kan vardı." mesajını paylaştı.
Usta oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi. Anjelik Calvin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu cumartesi (yarın) saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni olacaktır. Cenaze, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Annemi birlikte dualarla uğurlayalım, dualarla gitsin" ifadelerini kullandı.