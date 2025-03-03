Aidat krizi büyüyor: Yüzde 100'e varan zam ortalığı karıştırdı
İstanbul'un Tuzla ve Silivri ilçelerinde bulunan sitelerde aidatlara yapılan yüzde 100'e varan zamlar, site sakinlerinin tepkisine neden oldu. Site sakinleri, zamları protesto etti.
Siteledeki fahiş aidat zamları tepkilere neden olmaya devam ediyor.
Tuzla Aydıntepe'de bin 312 dairenin bulunduğu sitede yönetim aidatlara yüzde 70 oranında zam yaptı. Site sakinleri duruma teki göstermek için site girişinde toplandı.
Basın mensuplarıyla içeri girmek isteyen site sakinleri, güvenlik tarafından durduruldu. Basın mensupları içeri alınmadı ve polis ekipleri çağrıldı.