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Aidat krizi büyüyor: Yüzde 100'e varan zam ortalığı karıştırdı

İstanbul'un Tuzla ve Silivri ilçelerinde bulunan sitelerde aidatlara yapılan yüzde 100'e varan zamlar, site sakinlerinin tepkisine neden oldu. Site sakinleri, zamları protesto etti.

Aidat krizi büyüyor: Yüzde 100'e varan zam ortalığı karıştırdı - 1

Siteledeki fahiş aidat zamları tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Tuzla Aydıntepe'de bin 312 dairenin bulunduğu sitede yönetim aidatlara yüzde 70 oranında zam yaptı. Site sakinleri duruma teki göstermek için site girişinde toplandı.

Basın mensuplarıyla içeri girmek isteyen site sakinleri, güvenlik tarafından durduruldu. Basın mensupları içeri alınmadı ve polis ekipleri çağrıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aidat krizi büyüyor: Yüzde 100'e varan zam ortalığı karıştırdı - 2

"700 KİŞİ İMZA TOPLADIK BİZİ İNSAN YERİNE KOYMUYORLAR"

Site sakinlerinden Sami Turhan, yönetimin bir ay içinde sadece topladıkları aidatın 6 milyon lira, ödeyecekleri maaşın 2 milyon lira olduğunu dile getirerek "4 milyon nereye gitti, kimse hesabını vermiyor." diye tepki gösterdi.

Turhan, "700 kişi imza topladık, yönetimi çağırıyoruz hesaplara bakalım diye ama yönetim bizi ciddiye almıyor. Bizi insan yerine koymuyorlar." ifadelerini kullandı.

Aidat krizi büyüyor: Yüzde 100'e varan zam ortalığı karıştırdı - 3

"AİDATIN DIŞINDA BAŞKA ÜCRETLER DE ÖDÜYORUZ"

Site sakini Burçin İlhan ise, zam için enflasyonun çok üzerinde bir rakam olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Yönetime revize edilmesi için sunduk, bize hiçbir gerekçe sunulmadan ret cevabı geldi. Ayrıca aidatlar dışında demirbaş ve ortak alan ücreti de ödüyoruz. Bizim talebimiz yönetimden bu zam oranının revize edilmesi." diye konuştu.

Aidat krizi büyüyor: Yüzde 100'e varan zam ortalığı karıştırdı - 4

SİLİVRİ'DE AİDAT ZAMMI PROTESTOSUNDA GERGİNLİK

Silivri'de KİPTAŞ Konutları Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar da güvenlik, temizlik ve site aidatları konusunda mağdur edildiklerini söyleyerek yönetimi protesto etti.

Aidat krizi büyüyor: Yüzde 100'e varan zam ortalığı karıştırdı - 5

Protesto sırasında, bazı site sakinleri arasında arbede çıktı. Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan KİPTAŞ 3. ve 4. etaplarda yaşayan sitesi sakinleri, yönetimin uyguladığı yüzde 100'ü bulan site aidatlarını protesto ederek tepki gösterdi.

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