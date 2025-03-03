Aidat krizi büyüyor: Yüzde 100'e varan zam ortalığı karıştırdı

"700 KİŞİ İMZA TOPLADIK BİZİ İNSAN YERİNE KOYMUYORLAR"

Site sakinlerinden Sami Turhan, yönetimin bir ay içinde sadece topladıkları aidatın 6 milyon lira, ödeyecekleri maaşın 2 milyon lira olduğunu dile getirerek "4 milyon nereye gitti, kimse hesabını vermiyor." diye tepki gösterdi.

Turhan, "700 kişi imza topladık, yönetimi çağırıyoruz hesaplara bakalım diye ama yönetim bizi ciddiye almıyor. Bizi insan yerine koymuyorlar." ifadelerini kullandı.