AIDS'ten ölen çocuğun babası: Nasıl bulaştı bilmiyorum
İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada baba, ifadesinde "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum." dedi.
13 yaşında bir erkek çocuğu AIDS nedeniyle hayatını kaybetti.
İddiya göre, 8. sınıf öğrencisi A.E.K.'nin ailesi ağustos ayında çocuklarının aniden kilo kaybetmesi, beslenme bozukluğu ve zayıflık şikayeti ile hastaneye başvurdu. Çocuk bir süre tedavi gördü ancak şikayetleri devam etti.
13 yaşındaki çocuğun AIDS'ten ölümü: HIV çocuklara nasıl bulaşıyor?