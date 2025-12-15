Aile Bakanlığı 3000 personel alımı başvuru ekranı: Aile Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Alımı yapılacak kadrolar belli oldu
15.12.2025 09:39
NTV - Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başvuruları başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan duyuru sonrasında, bakanlık bünyesinde görev alacak 3000 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Yayımlanan kılavuzla birlikte alımı yapılacak personel için kadro dağılımı da belli oldu. Peki, Aile Bakanlığı 3000 personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?
2026 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine 3000 personel alımı yapılacak. Başvurular bugün itibarıyla başladı. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen birçok kişi başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Peki, Aile Bakanlığı 3000 personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?
AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını 15 Aralık 2025-26 Aralık 2025 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.
Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar sadece mezun oldukları 1 bölüm üzerinden uygun olan sözleşmeli pozisyona müracaatta bulunabileceklerdir. Adaylar en fazla 18 tercihte bulunabilecektir.
PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
3000 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı başvuru şartları şu şekilde;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.