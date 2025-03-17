Aile boyu MOSSAD casusluğunda istenen ceza belli oldu
İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a çalışan casusluk şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı. Şebekenin liderliğini Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı tespit edilmişti. Ajanlarla yüz yüze görüşmeler de yapan Tumlucalı'nın eşi ve üvey kızının da aralarında olduğu 7 şüpheli hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
Ahmet Ersin Tumlucalı
MOSSAD'ın Avrupa ve Türkiye'deki yapılanması geçtiğimiz yıl Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilmişti. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmıştı.