Aile boyu MOSSAD casusluğunda istenen ceza belli oldu

Tumlucalı'nın üvey kızı Dila Sultan Şimşek

Özellikle eşi Benan Tumlucalı, oluşturduğu takip raporlarını bizzat istihbarat mensubu Jorg ve Gavin'e gönderdi.

AJANLARLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Ahmet Ersin Tumlucalı, 2011 yılında Avusturya Viyana, 2017'de Almanya Münih'te Jorg ile yüz yüze görüştü. Tumlucalı, 2017 Mart ayından itibaren de aynı usulle Gavin isimli istihbarat mensubuyla Viyana ve Frankfurt'ta yüz yüze görüştü. 2017'nin mart ayından itibaren de Gavin'le Viyana ve Frankfurt'ta yüz yüze görüşen Ahmet Ersin Tumlucalı, 2018 ve 2019'da da Gavin'le görüşmeye devam etti. Tumlucalı'nın faaliyetleri 2020 yılında İsrail istihbaratı tarafından sonlandırıldı.