Aile Destek Ödemeleri ne zaman? Kasım ayı Aile Destek Ödemeleri hesaplara yattı mı?

2023 Kasım ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları yeni hafta öncesi başladı. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. İşte, Kasım ayı Aile Destek ödemelerinde son gelişmeler...