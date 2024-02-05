Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Şubat Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler

Şubat ayının başlamasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. İşte, Aile sosyal yardım paralarının ödemesine dair son bilgiler...