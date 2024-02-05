Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Şubat Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler

2024 Şubat ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. Peki, Şubat ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman?

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Şubat Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler - 1

Şubat ayının başlamasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. İşte, Aile sosyal yardım paralarının ödemesine dair son bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Şubat Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Aile Destek Programı ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? 2024 Şubat Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

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