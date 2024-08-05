Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILACAK MI?



Aile Destek Programının son ödeme tarihi belli olmuştu.



12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erdi.



Buna göre; Temmuz 2023 tarihinde başlayan ödemeler Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi.



Söz konusu ödeme programının uzatılmasına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.



