Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı?

Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı. Maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere ödenen sosyal yardım ödemeleri, geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzatılmıştı. Geçen yıl program dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Ödemelerin akıbeti merak konusu oldu. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı?

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı? - 1

Türkiye Aile Destek Programı'nın Temmuz ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde hesaplara yatmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurmuştu. Ödeme alan binlerce hak sahibi Ağustos ve takip eden aylarda ödeme alıp alamayacaklarını merak ediyor.


TÜRKİYE HABERLERİ

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı? - 2

Aile Destek Programı uygulaması dahilinde son ödemeler 11 Temmuz günü hesaplara aktarıldı. Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayın ödemesiyle hanelere bugüne kadar toplam 88,2 milyar lira destek sağlandığını belirtti.

Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı? - 3

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILACAK MI?


Aile Destek Programının son ödeme tarihi belli olmuştu.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erdi.

Buna göre; Temmuz 2023 tarihinde başlayan ödemeler Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi.

Söz konusu ödeme programının uzatılmasına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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