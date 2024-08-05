Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı?
Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı. Maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere ödenen sosyal yardım ödemeleri, geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzatılmıştı. Geçen yıl program dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Ödemelerin akıbeti merak konusu oldu. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı?
Türkiye Aile Destek Programı'nın Temmuz ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde hesaplara yatmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurmuştu. Ödeme alan binlerce hak sahibi Ağustos ve takip eden aylarda ödeme alıp alamayacaklarını merak ediyor.