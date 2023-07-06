Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Temmuz Aile Destek Ödemelerinde son durum
İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için ekonomik destek kamu tarafından sağlanıyor. Bu kapsamda bir süredir Aile Destek Ödemesi yapılıyor. Söz konusu ödemelerin ne zaman artacağı ve Temmuz ayı ödeme takvimi, ilgili vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen devlet desteği, her ay belirli tarihlerde ödeniyor. 12 ay süre ile başlatılan Aile Destek Programı ödemeleri Haziran ayı ödemelerinin ardından bitiyordu. Toplumda ise bu ödemelerin devamına yönelik bir beklenti vardı. Konuya dair beklenen açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte, 2023 Temmuz Aile Destek Ödemelerinde son durum...