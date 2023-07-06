Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Temmuz Aile Destek Ödemelerinde son durum

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.



TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



Aile Destek Paketi ödemelerinin Temmuz etabı için henüz resmi açıklama yok.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.