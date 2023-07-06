Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Temmuz Aile Destek Ödemelerinde son durum

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için ekonomik destek kamu tarafından sağlanıyor. Bu kapsamda bir süredir Aile Destek Ödemesi yapılıyor. Söz konusu ödemelerin ne zaman artacağı ve Temmuz ayı ödeme takvimi, ilgili vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak?

Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Temmuz Aile Destek Ödemelerinde son durum - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen devlet desteği, her ay belirli tarihlerde ödeniyor. 12 ay süre ile başlatılan Aile Destek Programı ödemeleri Haziran ayı ödemelerinin ardından bitiyordu. Toplumda ise bu ödemelerin devamına yönelik bir beklenti vardı. Konuya dair beklenen açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte, 2023 Temmuz Aile Destek Ödemelerinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Temmuz Aile Destek Ödemelerinde son durum - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILCAK MI?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Destek Programı'nın uzatılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı ile ilgili; "Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Temmuz Aile Destek Ödemelerinde son durum - 3

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Paketi ödemelerinin Temmuz etabı için henüz resmi açıklama yok.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER