Aile destek parası ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri Ağustos takvimi belli oldu

Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu. Ağustos ödemelerini ne zaman hesaplarında göreceklerini merak eden binlerce hak sahibi günlerdir araştırma yapıyordu. Merakla beklenen tarih netlik kazandı. Peki, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Sosyal yardımlar ne zaman ödenecek?

Aile destek parası ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri Ağustos takvimi belli oldu - 1

Normal şartlarda geçtiğimiz Temmuz ayında biten ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzatıldığını duyurduğu, Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin hesaplara yatmaya başlayacağı tarihi açıkladı. İşte, Aile Destek Programı Ağustos ayı ödeme tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Aile destek parası ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri Ağustos takvimi belli oldu - 2

Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin ne zaman yapılacağı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Aile destek parası ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri Ağustos takvimi belli oldu - 3

AİLE DESTEK ÖDEMESİ AĞUSTOS ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Aile Destek Programı’nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti.

Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15’inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER