Aile destek parası ne zaman yatacak? Aile Destek Ödemeleri Ağustos takvimi belli oldu

AİLE DESTEK ÖDEMESİ AĞUSTOS ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye Aile Destek Programı’nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti.



Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15’inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."



AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?



Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.



Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor.