Aile Destek Programı bitti mi, uzatılacak mı? Aile Destek Ödemelerinde son gelişmeler

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programı olarak biliniyor. Peki, Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Aile Destek Programı bitti mi, uzatılacak mı? Aile Destek Ödemelerinde son gelişmeler - 1

Aile Destek Programi kapsamındaki ödemelerde sona gelindi. 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri iki yıldır devam ediyor. İşte, 2024 Aile Destek Ödemelerinde son gelişmeler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Aile Destek Programı bitti mi, uzatılacak mı? Aile Destek Ödemelerinde son gelişmeler - 2

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli olarak yatırılan ödemelerin son tarihi yaklaşıyor. Alınan karar gereği 2024 yılı döneminin son ödemesi Temmuz ayında yapılacak.

Aile Destek Programı bitti mi, uzatılacak mı? Aile Destek Ödemelerinde son gelişmeler - 3

SON TARİH AÇIKLAMASI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak.

12 aylık ödeme süresinin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sona erecek." denilmişti.

Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.

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