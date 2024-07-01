Aile Destek Programı bitti mi, uzatılacak mı? Aile Destek Ödemelerinde son gelişmeler
Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Temmuz 2023-Haziran 2024 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programı olarak biliniyor. Peki, Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
Aile Destek Programi kapsamındaki ödemelerde sona gelindi. 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri iki yıldır devam ediyor. İşte, 2024 Aile Destek Ödemelerinde son gelişmeler...