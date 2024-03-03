Aile Destek Programı ödemeleri: Mart ayı Aile Destek Programı ödemleri ne zaman başlayacak?

2024 Mart ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. Peki, Mart ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman?

Aile Destek Programı ödemeleri: Mart ayı Aile Destek Programı ödemleri ne zaman başlayacak? - 1

2024 Mart ayının başlamasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. İşte, Aile sosyal yardım paralarının ödemesine dair son bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Aile Destek Programı ödemeleri: Mart ayı Aile Destek Programı ödemleri ne zaman başlayacak? - 2

MART 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.

Aile Destek Programı ocak ayı ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödemeleri: Mart ayı Aile Destek Programı ödemleri ne zaman başlayacak? - 3
Aile Destek Programı ödemeleri: Mart ayı Aile Destek Programı ödemleri ne zaman başlayacak? - 4

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER