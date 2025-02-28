Aile destek programı son ödeme tarihi 2025! Mart aile destek ödemesi var mı, bitti mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?

Aile destek yardımı geçtiğimiz yıl 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Buna göre yardımdan faydalananlar ocak ayındaki ödeme ardından aile destek programından yararlanamayacak.



Konua dair Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;"Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır.'' denildi.