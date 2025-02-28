Aile destek programı son ödeme tarihi 2025! Mart aile destek ödemesi var mı, bitti mi?
Türkiye Aile Destek Programı olarak 2022 yılında başlatılan yardım ile bugüne kadar toplamda 106,8 milyar lira destek sağlandı. Hane içi kişi başına düşen gelire göre aile destek ödemelerinin tutarı değişiyor. Aile destek yardımı son olarak 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştı ve ödemeden yararlananlar. Aile destek mart ödemesi olacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek programı ile ailelerin maddi olarak desteklenmesi amaçlandı. Son olarak desteğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2024 yılı sonuna kadar uzatıldığı belirtilmişti. Geçici süreli başlatılan aile destek yardımı bitti mi, mart ayı ödemesi olacak mı?