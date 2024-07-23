Aile Destek programında son durum: Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı?

Aile Destek programı kapsamındaki ödemeler, 2 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aktarılıyor. İlk olarak 2022 yılında başlayan ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı?

Aile Destek programında son durum: Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı? - 1

Geçtiğimiz yıl uzatılan Aile Destek Programi kapsamındaki ödemelerde sona gelindi. 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri iki yıldır devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aile Destek programında son durum: Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı? - 2

SON ÖDEME 11 TEMMUZ'DA YAPILDI

Alınan karar gereği 2024 yılı döneminin son ödemesi Temmuz ayında yapıldı. 11 Temmuz tarihinde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurmuştu.

Aile Destek programında son durum: Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı? - 3

SON ÖDEMELERLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "12 aylık ödeme süresinin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sona erecek." denilmişti.

Aile Destek programında son durum: Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı? - 4

Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, aile destek programı kapsamındaki ödemeler önümüzdeki ay yapılmayacak.

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