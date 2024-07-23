Aile Destek programında son durum: Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı?

SON ÖDEMELERLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "12 aylık ödeme süresinin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sona erecek." denilmişti.