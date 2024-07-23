Aile Destek programında son durum: Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı?
Aile Destek programı kapsamındaki ödemeler, 2 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aktarılıyor. İlk olarak 2022 yılında başlayan ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı?
Geçtiğimiz yıl uzatılan Aile Destek Programi kapsamındaki ödemelerde sona gelindi. 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri iki yıldır devam ediyor.