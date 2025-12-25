Aile faciasında dehşet veren yastık ayrıntısı. İki çocuğunu öldürüp intihar etti

İbrahim Kiracı'nın, akşam saatlerinde Derin ve Doruk'u odalarında uyuttuğu, bir süre sonra da ses çıkmaması için ağızlarına yastıkla bastırıp, tabancayı ateşlediği ortaya çıktı. Ayrıca Kiracı'nın, dini nikah kıydığı sevgilisini aynı evde yaşamak için çağırdığı, eşiyle de bu nedenle geçimsizlik yaşayıp, boşandıkları belirtildi.

Nazan Kiracı'nın ise polisteki ifadesinde, eşinin daha önce de çocuklarını öldürüp, yaşamına son vermekle tehdit ettiğini, bunu barışma çabası olarak düşündüğünü söyledi.