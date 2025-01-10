Aile hekimleri bugün grevde mi, neden grev yapıyor? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı olacak? (10 Ocak sağlık ocağı çalışma saatleri)
Aile hekimleri bugün grevde mi? Sorusunun yanıtı, hafta başından itibaren sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, aile hekimlerinin 6-10 Ocak tarihleri arasında grev yapacağı açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan performansa dayalı yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle, aile hekimleri grevlerini sürdürmeye devam ediyor. 6 Ocak tarihinde aile hekimleri tarafından başlayan grevin 10 Ocak Cuma günü devam edip etmediği, hasta olan veya ilaç yazdıracak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor Peki, aile hekimleri bugün grevde mi, neden grev yapıyor? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı olacak?
Aile hekimleri tarafından hafta boyunca yapılan grev nedeniyle sağlık ocaklarına gidecek olan vatandaşlar, aile hekimlerinin bugün grev yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklama sonrasında, aile hekimlerinin 6-10 Ocak tarihlerinde grev yapacağı belirtilmişti. Peki, 10 Ocak Cuma günü (bugün) sağlık ocakları açık mı yoksa kapalı mı olacak? Aile hekimleri bugün çalışıyor mu?