Aile hekimleri eylemde: Sağlık ocakları (aile hekimleri) bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki gösteren, kasım ve aralık aylarında iş bırakma eylemleri yapan aile hekimleri, bir kez daha eylem kararı aldı.Çeşitli sebeplerle sağlık ocaklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, iş bırakma eyleminin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, sağlık ocakları (aile hekimleri) bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Aile hekimleri eylemde: Sağlık ocakları (aile hekimleri) bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? - 1

Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakacak. 5 gün sürecek olan iş bırakma eylemi 81 ili kapsıyor.  Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Aile hekimleri eylemde: Sağlık ocakları (aile hekimleri) bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? - 2

AİLE HEKİMLERİ GREV TARİHLERİ

Aile hekimleri, yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini göstermek amacıyla 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Aile hekimleri eylemde: Sağlık ocakları (aile hekimleri) bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? - 3

Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başladı. Aile hekimleri 10 Ocak günü mesai bitimine kadar iş bırakma eylemini sürdürecek. Aile hekimlerinin bu eylemlerine ikinci ve üçüncü basamakta çalışan hekimler ve sağlık personelleri de destek verecek.

Aile hekimleri eylemde: Sağlık ocakları (aile hekimleri) bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? - 4

DAHA ÖNCE İKİ KEZ İŞ BIRAKMA EYLEMİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine katılacak. Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım ve 2-6 Aralık tarihlerinde benzer eylemler düzenlemişti.

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