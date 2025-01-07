Aile hekimleri eylemde: Sağlık ocakları (aile hekimleri) bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki gösteren, kasım ve aralık aylarında iş bırakma eylemleri yapan aile hekimleri, bir kez daha eylem kararı aldı.Çeşitli sebeplerle sağlık ocaklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, iş bırakma eyleminin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, sağlık ocakları (aile hekimleri) bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakacak. 5 gün sürecek olan iş bırakma eylemi 81 ili kapsıyor. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek?