Aile hekimleri eylemde: Sağlık ocakları (aile hekimleri) bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başladı. Aile hekimleri 10 Ocak günü mesai bitimine kadar iş bırakma eylemini sürdürecek. Aile hekimlerinin bu eylemlerine ikinci ve üçüncü basamakta çalışan hekimler ve sağlık personelleri de destek verecek.