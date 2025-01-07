Aile hekimleri grevde mi, neden grev yapıyor? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı olacak? (7 Ocak sağlık ocakları çalışma saatleri)
Aile hekimleri grevde mi? Sorusunun yanıtı, Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından yapılan duyurunun ardından sorgulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan performansa dayalı yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle, aile hekimleri belli başlı tarihlerde grevlerini sürdürüyor. 6 Ocak tarihinde aile hekimleri tarafından başlayan grevin 7 Ocak Salı günü devam edip etmediği, sağlık ocaklarına gitmek için bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, aile hekimleri grevde mi, neden grev yapıyor? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı olacak?
İlaç yazdırmak ve hastalıkları nedeniyle bu hafta sağlık ocaklarına gidecek olan vatandaşlar, aile hekimlerinin bugün grev yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklama sonrasında, aile hekimlerinin bu hafta grev yapacağı belirtilmişti. Peki, 7 Ocak Salı günü (bugün) sağlık ocakları açık mı yoksa kapalı mı olacak? Aile hekimleri bugün çalışıyor mu?