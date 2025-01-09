Aile hekimleri grevde mi, neden grev yapıyor? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı olacak? (9 Ocak sağlık ocakları çalışma saatleri)

Aile hekimleri grevde mi? Sorusunun yanıtı, Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından yapılan duyurunun ardından sorgulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan performansa dayalı yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle, aile hekimleri belli başlı tarihlerde grevlerini sürdürüyor. 6 Ocak tarihinde aile hekimleri tarafından başlayan grevin 9 Ocak Salı günü devam edip etmediği, sağlık ocaklarına gitmek için bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, aile hekimleri grevde mi, neden grev yapıyor? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı olacak?

Aile hekimleri grevde mi, neden grev yapıyor? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı olacak? (9 Ocak sağlık ocakları çalışma saatleri) - 1

İlaç yazdırmak ve hastalıkları nedeniyle bu hafta sağlık ocaklarına gidecek olan vatandaşlar, aile hekimlerinin bugün grev yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklama sonrasında, aile hekimlerinin bu hafta grev yapacağı belirtilmişti. Peki, 9 Ocak Salı günü (bugün) sağlık ocakları açık mı yoksa kapalı mı olacak? Aile hekimleri bugün çalışıyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Aile hekimleri grevde mi, neden grev yapıyor? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı olacak? (9 Ocak sağlık ocakları çalışma saatleri) - 2

AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada aile hekimleri 6 ile 10 Ocak tarihleri arasında grev yapacak. Yani aile hekimleri 5 gün boyunca olmayacak.

İkinci ve üçüncü basamakta çalışan üyeler ise 8 Ocak Çarşamba günü yalnızca 1 gün greve katılacak.

Aile hekimleri grevde mi, neden grev yapıyor? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı olacak? (9 Ocak sağlık ocakları çalışma saatleri) - 3

AİLE HEKİMLERİ NEDEN GREVDE?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplayan sağlık çalışanları Aile Hekimleri Yönetmeliği'ndeki performansa dayalı yeni sistemin geri çekilmesini istedi.

Greve giden aile hekimlerinin talepleri arasında sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi de yer alıyor. Hekimler yönetmeliğin sağlığın ticarileşmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Aile hekimlerinin eylemi 6 Aralık'a kadar devam edecek. Süreç boyunca hekimler her gün farklı bir noktada protesto düzenleyecek.

Aile hekimleri grevde mi, neden grev yapıyor? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı olacak? (9 Ocak sağlık ocakları çalışma saatleri) - 4

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ AÇIKLADI

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Bu kapsamda 10 Aralık akşamı bir araya gelen ve aşağıda imzası bulunan örgütler olarak 6-10 Ocak tarihlerinde beş gün süreyle birinci basamakta iş bırakma eylemi yapacağımızı, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan üyelerimizi de meslek onurumuz ve halkın sağlığı için aynı hafta içinde 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakma eylemi yapmaya çağırdığımızı ilan ediyoruz.

Aile hekimleri grevde mi, neden grev yapıyor? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı olacak? (9 Ocak sağlık ocakları çalışma saatleri) - 5

SAĞLIK OCAKLARI BU HAFTA AÇIK OLACAK MI?

6-10 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak grev sebebiyle sağlık ocaklarının daha önceki grevlerde olduğu gibi kapalı olması bekleniyor.

6 ile 10 Ocak tarihlerinde vatandaşlar sağlık ocağına gitmeden ilgili kuruluşları arayarak bilgi almaları gerekiyor.

Aile hekimleri grevde mi, neden grev yapıyor? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı olacak? (9 Ocak sağlık ocakları çalışma saatleri) - 6

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ

Normal zamanda yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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