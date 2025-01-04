Aile hekimleri greve mi çıkacak? Sağlık ocakları bu hafta açık mı, kapalı mı olacak?

Aile hekimleri greve mi çıkacak? Sorusunun yanıtı, Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından yapılan duyurunun ardından sorgulanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan performansa dayalı yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle, aile hekimleri belli başlı tarihlerde grevlerini sürdürüyor. Peki, aile hekimleri greve mi çıkacak? Sağlık ocakları bu hafta açık mı, kapalı mı olacak?

Aile hekimleri greve mi çıkacak? Sağlık ocakları bu hafta açık mı, kapalı mı olacak? - 1

İlaç yazdırmak ve hastalıkları nedeniyle bu hafta sağlık ocaklarına gidecek olan vatandaşlar, aile hekimlerinin grev yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklama sonrasında, aile hekimlerinin bu hafta grev yapacağı belirtildi. Peki, bu hafta sağlık oacakları açık mı yoksa kapalı mı olacak?

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Aile hekimleri greve mi çıkacak? Sağlık ocakları bu hafta açık mı, kapalı mı olacak? - 2

AİLE HEKİMLERİ GREVE Mİ ÇIKACAK?

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada aile hekimleri 6 ile 10 Ocak tarihleri arasında grev yapacak. Yani aile hekimleri 5 gün boyunca olmayacak.

İkinci ve üçüncü basamakta çalışan üyeler ise 8 Ocak Çarşamba günü yalnızca 1 gün greve katılacak.

Aile hekimleri greve mi çıkacak? Sağlık ocakları bu hafta açık mı, kapalı mı olacak? - 3

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ AÇIKLADI

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Bu kapsamda 10 Aralık akşamı bir araya gelen ve aşağıda imzası bulunan örgütler olarak 6-10 Ocak tarihlerinde beş gün süreyle birinci basamakta iş bırakma eylemi yapacağımızı, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan üyelerimizi de meslek onurumuz ve halkın sağlığı için aynı hafta içinde 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakma eylemi yapmaya çağırdığımızı ilan ediyoruz.

Aile hekimleri greve mi çıkacak? Sağlık ocakları bu hafta açık mı, kapalı mı olacak? - 4

SAĞLIK OCAKLARI AÇIK OLACAK MI?

6-10 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak grev sebebiyle sağlık ocaklarının daha önceki grevlerde olduğu gibi kapalı olması bekleniyor.

6 ile 10 Ocak tarihlerinde vatandaşlar sağlık ocağına gitmeden ilgili kuruluşları arayarak bilgi almaları gerekiyor.

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