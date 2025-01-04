Aile hekimleri greve mi çıkacak? Sağlık ocakları bu hafta açık mı, kapalı mı olacak?
Aile hekimleri greve mi çıkacak? Sorusunun yanıtı, Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından yapılan duyurunun ardından sorgulanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan performansa dayalı yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle, aile hekimleri belli başlı tarihlerde grevlerini sürdürüyor. Peki, aile hekimleri greve mi çıkacak? Sağlık ocakları bu hafta açık mı, kapalı mı olacak?
İlaç yazdırmak ve hastalıkları nedeniyle bu hafta sağlık ocaklarına gidecek olan vatandaşlar, aile hekimlerinin grev yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklama sonrasında, aile hekimlerinin bu hafta grev yapacağı belirtildi. Peki, bu hafta sağlık oacakları açık mı yoksa kapalı mı olacak?