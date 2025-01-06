Aile hekimleri greve mi çıktı? Sağlık ocakları bu hafta açık mı, kapalı mı olacak? (6 Ocak sağlık ocakları çalışma saatleri)

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ AÇIKLADI

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;



Bu kapsamda 10 Aralık akşamı bir araya gelen ve aşağıda imzası bulunan örgütler olarak 6-10 Ocak tarihlerinde beş gün süreyle birinci basamakta iş bırakma eylemi yapacağımızı, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan üyelerimizi de meslek onurumuz ve halkın sağlığı için aynı hafta içinde 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakma eylemi yapmaya çağırdığımızı ilan ediyoruz.