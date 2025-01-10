Aile hekimlerinin grevi ne zaman bitecek? Aile hekimleri çalışıyor mu?
Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi devam ediyor. Aile Hekimleri Kasım ayından bu yana 3. kez iş bıraktı. Bu haftaki eylemle birlikte son 3 ayda 13 gün iş bırakmış olacaklar. Peki, aile hekimlerinin grevi ne zaman bitecek?
Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bıraktı. Aile Hekimleri Yönetmeliği'nin iptali için üçüncü kez düzenlenen iş bırakma eylemi devam ediyor. İkinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle işi bırakarak, aile hekimlerine destek vermişti.