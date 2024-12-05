Aile hekimliği tartışmaları | Bakanlıktan eleştirilere yanıt: Gereksiz ilaç kullanmının önüne geçilecek
1 Kasım'da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Yönetmeliği'ndeki değişiklik tartışmalara neden oldu. Aile hekimleri beş günlük iş bırakma eylemi başlattı. Eleştirilere Sağlık Bakanlığı'ndan da yanıt geldi. Bakanlık, hedefin, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada aile hekimlerini daha az sayıda hastaya bakacağı ve tavan fiyata yüzde 200 artış yapıldığı vurgulandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eleştirilere neden olan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin hedef ve amaçları anlatıldı.