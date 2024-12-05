Aile hekimliği tartışmaları | Bakanlıktan eleştirilere yanıt: Gereksiz ilaç kullanmının önüne geçilecek

Eskiden kayıtlı vatandaş sayısı bin olan bir aile hekiminin tam ücret alabilmesi için 76 muayene gerçekleştirmesi gerektiği, yeni düzenlemeyle ise 16 muayene gerçekleştiren bir aile hekiminin teşvik ödemesinin tamamını almasının önünün açıldığı belirtildi.



Eski yönetmeliğe göre 14 bin 883 lira olan teşvik tavanın da yüzde 200 artışla 44 bin 648 liraya çıkarıldığı vurgulandı.