Aile hekimliği tartışmaları | Bakanlıktan eleştirilere yanıt: Gereksiz ilaç kullanmının önüne geçilecek

1 Kasım'da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Yönetmeliği'ndeki değişiklik tartışmalara neden oldu. Aile hekimleri beş günlük iş bırakma eylemi başlattı. Eleştirilere Sağlık Bakanlığı'ndan da yanıt geldi. Bakanlık, hedefin, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada aile hekimlerini daha az sayıda hastaya bakacağı ve tavan fiyata yüzde 200 artış yapıldığı vurgulandı.

Aile hekimliği tartışmaları | Bakanlıktan eleştirilere yanıt: Gereksiz ilaç kullanmının önüne geçilecek - 1

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eleştirilere neden olan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin hedef ve amaçları anlatıldı.

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Aile hekimliği tartışmaları | Bakanlıktan eleştirilere yanıt: Gereksiz ilaç kullanmının önüne geçilecek - 2

Yeni yönetmelikle antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyu ilaçlara karşı direnç geliştirilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Bu kapsamda aile hekiminin önceki yıla göre daha az antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu yazması halinde teşvik ödemesi alacağı belirtildi.

Aile hekimliği tartışmaları | Bakanlıktan eleştirilere yanıt: Gereksiz ilaç kullanmının önüne geçilecek - 3

Düzenleme öncesi bir aile hekiminin 4 bin kayıtlı vatandaş karşılığında tavan ücret aldığı da hatırlatıldı. Yeni düzenlemeyle ise aile hekiminin daha az kayıtlı vatandaşa sahip olmasına rağmen, belirlenen sayıda kronik hastayı tarama ve izleme yaptığında da tavan ücret almasının önünün açıldığı vurgulandı.

Aile hekimliği tartışmaları | Bakanlıktan eleştirilere yanıt: Gereksiz ilaç kullanmının önüne geçilecek - 4

Eskiden kayıtlı vatandaş sayısı bin olan bir aile hekiminin tam ücret alabilmesi için 76 muayene gerçekleştirmesi gerektiği, yeni düzenlemeyle ise 16 muayene gerçekleştiren bir aile hekiminin teşvik ödemesinin tamamını almasının önünün açıldığı belirtildi.

Eski yönetmeliğe göre 14 bin 883 lira olan teşvik tavanın da yüzde 200 artışla 44 bin 648 liraya çıkarıldığı vurgulandı.

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