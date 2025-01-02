Aile hekimliğinde yeni dönem başladı: Röntgen, mamografi gibi tektikleri aile hekimi talep edebilecek

TEKTİKLER İÇİN RANDEVU OLUŞTURABİLECEK

Aile hekimleri kendisine kayıtlı hastalar için görüntüleme tetkiklerini, kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi aracılığıyla doğrudan ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından isteyebilecek. Bu işlemlerden mamografi ile Gelişimsel Kalça Displazisi kapsamında uygun yaş grubundan istenilecek ultrason tetkiki için aile hekimleri kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden kişiye randevu oluşturabilecek olup randevu bilgilerini hastası ile paylaşacak. Direkt grafi istemlerinde ise laboratuvar tetkiki ile ilgili yöntem uygulanacak.



Laboratuvar tetkiki ve görüntüleme tetkikleri için ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına aile sağlığı merkezinden yönlendirilen hastalara, kendileri için planlanan hasta kayıt bankosunda kayıt işlemleri yapılarak kişi kan alma veya radyoloji birimine yönlendirilecek.



Kan tetkikleri ve görüntüleme sonuçları aile hekimlerinin kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi ekranlarına uyarı olarak düşecek.