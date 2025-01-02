Aile hekimliğinde yeni dönem başladı: Röntgen, mamografi gibi tektikleri aile hekimi talep edebilecek
Hastaneler ve aile hekimlikleri arasında dijital entegrasyon sağlandı. 1 Ocak itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanan düzenlemeyle röntgen, mamografi gibi bazı tetkikler ile bazı kan tahlilleri için aile hekimine gitmek yeterli olacak. Aile hekimlerinin verecekleri özel kodu alan hastalar, hastanede muayeneye girmeden, bu testleri yaptırabilecek.
Birinci basamak sağlık hizmetleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları tamamlandı. 1 Ocak itibari ile aile hekimleri bazı tetkikleri devlet hastanelerinden isteyebilecek. Yeni düzenleme ile röntgen, mamografi ve bazı kan tetkiklerini hastalar, hastaneye muayeneye gitmeden, aile hekiminden alacakları numarayla yaptırabilecek.
İşte yeni sistemle aile hekimliğinde yapabileceğiniz işlemler...