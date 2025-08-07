Aile içi infazda kanlı oyun: Gaziantep'te sır olay
Gaziantep'te bir gencin aile içi tartışma sonucu tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturmada, babanın elindeki barut izini gizlemek için ellerini çamaşır suyuyla yıkadığı iddia edildi.
Gaziantep Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Haziran'da Karkamış ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde 29 yaşındaki Eyyüp T.'nin silahla vurularak öldürülmesine ilgili yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor.
Olay sonrası ağabey İbrahim Halil T., cinayet şüphelisi olarak jandarmaya tabancayla birlikte teslim olmasına rağmen jandarma ekipleri, baba Muhsin T.'nin oğlunun yanına hastaneye gitmek yerine, ters istikametteki ablasının evine gitmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.