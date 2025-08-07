Aile içi infazda kanlı oyun: Gaziantep'te sır olay

Gaziantep'te bir gencin aile içi tartışma sonucu tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturmada, babanın elindeki barut izini gizlemek için ellerini çamaşır suyuyla yıkadığı iddia edildi.

Gaziantep Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Haziran'da Karkamış ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde 29 yaşındaki Eyyüp T.'nin silahla vurularak öldürülmesine ilgili yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor.

Olay sonrası ağabey İbrahim Halil T., cinayet şüphelisi olarak jandarmaya tabancayla birlikte teslim olmasına rağmen jandarma ekipleri, baba Muhsin T.'nin oğlunun yanına hastaneye gitmek yerine, ters istikametteki ablasının evine gitmesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İbrahim Halil T.'nin tutuklanmasının ardından savcılık talimatıyla aile bireylerine yönelik teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, baba Muhsin T. ve amca Rasim T'nin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

"SEN ÜSTÜNE AL, AZ YATARSIN"

Bu süreçte jandarmaya başvuran bir kişi, gizli tanık olarak ifade verdi.

Tanık, cinayetten bir gün önce Eyyüp T. ile babası Muhsin T. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandığını iddia etti.

Olay günü saat 14.00 sıralarında silah sesleri duyduğunu belirten tanık, Eyyüp T.'yi evin bahçesinde kanlar içinde gördüğünü öne sürdü.

Gizli tanık ifadesinde şunları ileri sürdü:

"Yakınları hemen arabaya binerek Eyyüp'ü hastaneye yetiştirmeye çalıştı.

Rasim T., İbrahim Halil T.'ye 'baban yaşlı, sen üstlen, az yatarsın' dediğini duydum.

Sonra Rasim T., olay yerinde bulunan mermi kovanını etrafındakilere toplattı ve İbrahim Halil T.'nin elinde barut izi çıksın diye ona ateş ettirdi.

Ben bu silah seslerini duydum. Bu olayı farklı şekilde organize eden Rasim T.'dir."

"ELLERİNİ ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKA"

Olayda kullanılan tabancanın baba Muhsin T.'ye ait olduğunu iddia eden gizli tanık, şöyle devam etti:

"Rasim T, kovanları toplatıp tabancayı İbrahim Halil'in eline sürerken, Muhsin T.'ye 'ellerini çamaşır suyuyla yıka ve üstünü değiştir' diyerek onu gönderdi.

Sonra Muhsin T., ilçe merkezinde oturan kardeşinin evine gitmiş.

Burada banyo yapmış ve giyecek kıyafet istemiş. Jandarma olay yerine geldiğinde silah İbrahim Halil'in elindeydi.

Silahta izi çıksın diye sürekli elini silaha sürüyordu ve jandarma gelene kadar silahı kimseye vermedi.

Eyyüp T.'yi kardeşi İbrahim Halil vurmadı, babasının vurduğunu, olayın İbrahim Halil tarafından üstlenildiğini bütün köy biliyor."

"SUÇSUZ OLDUĞUNU" İDDİA ETTİ

Cinayeti işlediği iddia edilen baba Muhsin T., ifadesinde, kavga anında olay yerinde bulunmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü, amca Rasim T. de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen Muhsin T., "alt soydan akrabayı öldürmek" iddiasıyla, Rasim T. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" iddiasıyla tutuklandı.

Aile yakınlarından diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baba, amca ve ağabeyin tutuklandığı soruşturma kapsamında iddianamenin hazırlanmasının ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

