Aile içi infazda kanlı oyun: Gaziantep'te sır olay

"SEN ÜSTÜNE AL, AZ YATARSIN"

Bu süreçte jandarmaya başvuran bir kişi, gizli tanık olarak ifade verdi.

Tanık, cinayetten bir gün önce Eyyüp T. ile babası Muhsin T. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandığını iddia etti.

Olay günü saat 14.00 sıralarında silah sesleri duyduğunu belirten tanık, Eyyüp T.'yi evin bahçesinde kanlar içinde gördüğünü öne sürdü.

Gizli tanık ifadesinde şunları ileri sürdü:

"Yakınları hemen arabaya binerek Eyyüp'ü hastaneye yetiştirmeye çalıştı.

Rasim T., İbrahim Halil T.'ye 'baban yaşlı, sen üstlen, az yatarsın' dediğini duydum.

Sonra Rasim T., olay yerinde bulunan mermi kovanını etrafındakilere toplattı ve İbrahim Halil T.'nin elinde barut izi çıksın diye ona ateş ettirdi.

Ben bu silah seslerini duydum. Bu olayı farklı şekilde organize eden Rasim T.'dir."