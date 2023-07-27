Aile içi şiddet ihbarında şüpheliyi öldüren polis memurunun müebbet hapsi istendi

EKİP ARKADAŞI: HEDEF ALARAK ATEŞ ETMEDİ

F.Y.'nin bazı tanıkların aksine hedef gözetmeden ateş ettiğini belirten ekip arkadaşı F.Ç.'nin ifadesi iddianamede şu şekilde yer aldı:

“Semih Gürler, balkondaydı. Bizim de duyacağımız şekilde içeridekilere hitaben 'Bunları yaşatmayacağım, hepsini öldüreceğim' diye bağırıyordu. İçeriden bir kadının çığlık sesleri geliyordu. Ancak içeriden ne diye bağırıldığını hatırlamıyorum.

Birden balkonda bulunan şahıs elinde bulunan şeyleri bize doğru fırlatmaya başladı. Hava karanlıktı. Bu nedenle ne fırlattığını tam seçemedim. Fırlattığı şeyler yerde parçalanıyordu. Şahıs elindekileri bize fırlatmaya başlayınca, ekip arkadaşım F.Y., beni korumak amacıyla balkon saçağının altına çekti.

Yukarıdaki kişi bir şeyler fırlatmaya devam ediyordu. Attığı cisimler sanıyorum cam olmalı ki yerde parçalanıyordu. Karşı tarafta bulunan grup 'Gidin alın neyi bekliyorsunuz, öldürecek' diyerek, bize sitem ederek üzerimizde baskı kurdular. Gürler, bir ara bir şey atmayı, bırakıp balkondan içeri doğru çekildi. F.Y., anonstan takviye ekip isteyerek, acil çağrısında bulundu. Gürler, yine eline geçen şeyleri fırlatmaya devam ediyordu.

F.Y., Gürler'i ikna etmeye, sakinleştirmeye çalışarak içeri gireceğimizi ve zor kullanmak istemediğimizi söyledi. Ancak, Gürler, 'Gelirseniz, sizi de bunları da öldürürüm' dedi. Gürler, birden balkondan iç kısma doğru yönelip, silah gösterdi. Silahı elinde net olarak gördüm. Panik halinde, 'Abi dikkat et elinde silah var' dedim.

F.Y. de korkutmak amacıyla yukarı doğru bir el ateş edip, elindekini bırakması için uyarıda bulundu. Ancak, Gürler silahı bırakmadı. Ancak F.Y.'nin havaya açtığı ilk ateşe de karşılık vermedi. F.Y. ikinci defa ateş etti fakat vurulma anını görmedim. F.Y. hedef alarak ateş etmedi. Olay anında karşıdaki grubun baskısıyla çok stres yaşadık.

Karşı taraftan bir kişi Gürler'in vurulduğunu söyledi. Kalabalık birden üzerimize doğru yöneldi. Bizi darp etmeye çalıştılar. Kendimizi korumak amacıyla biber gazı sıkarak olay yerinden geriye doğru çıkıp, aracımızı almak istedik. Ancak grubun tazyiki karşısında aracımızı almadan geri çıkmak zorunda kaldık.”