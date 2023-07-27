Aile içi şiddet ihbarında şüpheliyi öldüren polis memurunun müebbet hapsi istendi
İzmir’de aile içi şiddet ihbarına giden ve havaya açtığı ateş sonucu Semih Gürler’in ölümüne yol açan polis memuru F.Y.’nin müebbet hapsi istendi. İddianamede, olayın oluş şekline göre polis memurunun kendisini ve arkadaşını korumak amacıyla silah kullandığına dikkat çekilerek, “haksız tahrik indirimi” ve “meşru müdafa” hükümlerinin uygulanması istendi.
İzmir’de aile içi şiddet ihbarında havaya ateş açan ve Semih Gürler’in ölümüne sebep olan polis memuru için “kasten adam öldürme” suçlamasıyla müebbet hapis cezası istendi.
Olay, 11 Mayıs saat 20.30 sıralarında Güney Mahallesi 1161 Sokak'ta meydana geldi. Semih Gürler, ailesinin iddiasına göre, ayrıldığı eşinin evine gitti ve ikili arasında burada bir tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından 3 çocuk babası Gürler evine dönerken, ayrıldığı eşi Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım çağrısında bulundu.
İhbar üzerine polis ekibi adrese gitti. Kadının ifadesi doğrultusunda polisler, Gürler’in evine gitti.
Polislerden F.Y., hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle Gürler'e aşağı inmesini söyledi.
Polis memuru F.Y. tarafından açılan ateş sonucu Gürler, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekibi sevk edildi. Gürler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.