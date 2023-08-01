Aile içinde vahşet: Kuzenini dövemeyeceğini düşününce öldürdü

Arbede sırasında Başbudak, elindeki tüfeği bırakıp, tabancayla Deveci’ye 5 el ateş etti. Deveci, göğüs ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.