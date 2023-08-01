Aile içinde vahşet: Kuzenini dövemeyeceğini düşününce öldürdü
Adana’da gece havaya tüfekle ateş edip elektrik telinin kopmasına ve akımın gitmesine neden olan bir kişi, bu duruma sinirlenen kuzenini de tabancayla öldürdü. Yakalanıp tutuklanan şüphelinin “Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim.” dediği öğrenildi.
Adana'da havaya pompalı tüfekle ateş edip, sokaktaki elektriğin kesilmesine neden olan Abdullah Başbudak (27), kendisine tepki gösteren kuzeni Rafet Deveci’yi (28), çıkan tartışmada tabancayla öldürdü.