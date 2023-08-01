Aile içinde vahşet: Kuzenini dövemeyeceğini düşününce öldürdü

Adana’da gece havaya tüfekle ateş edip elektrik telinin kopmasına ve akımın gitmesine neden olan bir kişi, bu duruma sinirlenen kuzenini de tabancayla öldürdü. Yakalanıp tutuklanan şüphelinin “Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim.” dediği öğrenildi.

Aile içinde vahşet: Kuzenini dövemeyeceğini düşününce öldürdü - 1

Adana'da havaya pompalı tüfekle ateş edip, sokaktaki elektriğin kesilmesine neden olan Abdullah Başbudak (27), kendisine tepki gösteren kuzeni Rafet Deveci’yi (28), çıkan tartışmada tabancayla öldürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aile içinde vahşet: Kuzenini dövemeyeceğini düşününce öldürdü - 2

İddiaya göre, sokağa çıkan Abdullah Başbudak (27), pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, elektrik direğine isabet edince elektrikler kesildi. Bunun üzerine Başbudak’ın üst katında oturan kuzeni Rafet Deveci (28) pencereye çıkıp, “Neden silah sıkıyorsun? Elektrikler kesildi.” diyerek tepki gösterdi. Başbudak’ın küfretmesiyle başlayan tartışma, Deveci’nin sokağa çıkmasıyla kavgaya dönüştü.

Aile içinde vahşet: Kuzenini dövemeyeceğini düşününce öldürdü - 3

Arbede sırasında Başbudak, elindeki tüfeği bırakıp, tabancayla Deveci’ye 5 el ateş etti. Deveci, göğüs ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aile içinde vahşet: Kuzenini dövemeyeceğini düşününce öldürdü - 4

"DÖVEMEZDİM, ATEŞ ETTİM"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada şüpheli Başbudak’ı, Mücahitler Caddesi’nde motosikletle gezerken yakaladı.

Emniyete götürülen Başbudak, ifadesinde, “Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim.” dedi.

Aile içinde vahşet: Kuzenini dövemeyeceğini düşününce öldürdü - 5

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Başbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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