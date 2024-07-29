Aile meclisi ölüm kararı vermiş: Kara çarşaf giyerek eski eşini vurup sevgilisini öldürdü
Adana'da aile meclisi kararıyla kara çarşaf giyip peçe takarak eski eşinin birlikte yaşadığı Yusuf Gença'yı öldürüp eski eşi Hilal Şahin'i de ağır yaralayan Abidin Uçar itiraflarda bulundu. Cinayeti kayınbabası ve kayınbiraderinin baskısı üzerine işlediğini söyleyen Uçar'ın ve aile üyelerinin tutukluluğuna devam kararı verildi. Hilal Şahin ise "Sesinden eski eşim Abidin olduğunu anladım.” dedi.
Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde biri kara çarşaflı, diğeri şapkalı 2 kişi 9 Haziran 2022’de, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Yusuf Gença'nın evinin önüne geldi.
Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Gença ile birlikte yaşadığı Hilal Şahin'e tabancayla peş peşe ateş edip olay yerinden kaçtı.
Gença hayatını kaybederken Hilal Şahin ise hastaneye kaldırıldı.