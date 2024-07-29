Aile meclisi ölüm kararı vermiş: Kara çarşaf giyerek eski eşini vurup sevgilisini öldürdü

"EŞİM ÇOCUKLUK ARKADAŞIMLA KAÇTI"

Sanık Abidin Uçar, 10 yıllık eşi Hilal Şahin’in çocukluk arkadaşı olan Yusuf Gença ile kaçtığını söyledi. 3-5 ay geçtikten sonra eşinin kötü yola düştüğünü iddia eden Uçar, “Yusuf’a birkaç defa sosyal medyadan yazdım, ‘Onu kötü yola sokma’ dedim. Yusuf da ‘Benim malım seni ilgilendirmez’ dedi. Daha sonra çocuklarımı yanıma aldım. Kızımın vücudunda morluklar vardı. Yusuf, kızıma cinsel istismarda bulunmuş. Kızımın karakolda bu yönde ifadesi var.” dedi.

Kayınpederi Hacı Şahin’ın kızı Hilal’in kötü yola düştüğünü öğrendiğini ve kendisine "Ayaklarına sıkacaksın" dediğini iddia eden Abidin Uçar, savunmasında şunları söyledi:



"O sırada uyuşturucu kullandım. Hacı Şahin kardeşi Musa’ya ‘Bizi parka götür’ dedi. Arabada ben, A.D., Hacı Şahin, Musa Şahin vardı. Sigara almak için aracı durdurdum. Çarşaf aldım. Hacı Şahin de silahı verdi. Sonra Yusuf’un adresine gittik. A.D. kapıyı çaldı. Yusuf’u gördüğümde rastgele ateş ettim. İçeri girdim Hilal yerde ağlıyordu. Yanına gittim ona da rastgele ateş ettim. Sonra evden ayrıldık. Sokakta üzerimi değiştirdim.”