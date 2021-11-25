Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği

İstanbul'da elinde satırla aile sağlığı merkezine gelen kişi, duvardaki panolara ve eşyalara zarar verdi. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Haberler - İHA 25.11.2021 - 10:38 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 11:22

Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği - 1

İstanbul’da bir kişi, aile sağlığı merkezinde satırla çevreye zarar verdi.

Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği (Tıkla videoyu izle)

Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği - 2

Olay, İstanbul’da bulunan bir aile sağlığı merkezinde geçtiğimiz haftalarda yaşandı.

Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği - 3

Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elinde satır ile aile sağlığı merkezine girdi.

Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği - 4

Burada duvardaki panolara ve oturaklara satır ile vuran saldırgan, daha sonra elindeki satırı fırlattı. Olaya tanık olan doktorlar ve diğer çalışanlar, satırlı şahıstan kendilerini korumak için odaya kaçarak saklandı.

Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği - 5

Satırı fırlatan şahıs kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezini terk etti. Aile sağlığı merkezine gelen polis inceleme yaparak zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği - 6

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonrası, şahsın 15 Kasım tarihinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER