Haberler - İHA 25.11.2021 - 10:38 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 11:22
İstanbul’da bir kişi, aile sağlığı merkezinde satırla çevreye zarar verdi.
Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği (Tıkla videoyu izle)
Olay, İstanbul’da bulunan bir aile sağlığı merkezinde geçtiğimiz haftalarda yaşandı.
Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elinde satır ile aile sağlığı merkezine girdi.
Burada duvardaki panolara ve oturaklara satır ile vuran saldırgan, daha sonra elindeki satırı fırlattı. Olaya tanık olan doktorlar ve diğer çalışanlar, satırlı şahıstan kendilerini korumak için odaya kaçarak saklandı.
Satırı fırlatan şahıs kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezini terk etti. Aile sağlığı merkezine gelen polis inceleme yaparak zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin titiz çalışması sonrası, şahsın 15 Kasım tarihinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldığı öğrenildi.