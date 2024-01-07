Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Ocak ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman?

2024 Ocak ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İhtiyaç sahibi birçok vatandaşın hesabına, her ayın belirli tarihlerinde yatırılan ödemeler için tarih duyurusu takip ediliyor. İşte, Aile sosyal yardım paralarının ödemesine dair son bilgiler...