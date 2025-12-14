Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı 2025: Kamuya 3 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
14.12.2025 12:57
NTV - Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımına ilişkin duyuru, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, bakanlık bünyesine 3 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki, kamuya 3 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, Bakan Göktaş'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen ve açılacak yeni 3 bin personel alımı ilanını kaçırmak istemeyen adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi ve hangi kadrolara alım yapılacağını araştırıyor.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN 3 BİN PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakanlık bünyesine 3 bin personel alımı yapılacağının müjdesini veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.
Bakan Göktaş tarafından açıklamanın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde yapılması nedeniyle, başvurularının ocak ayından sonra başlaması bekleniyor.