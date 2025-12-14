Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı 2025: Kamuya 3 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

14.12.2025 12:57

NTV - Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımına ilişkin duyuru, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, bakanlık bünyesine 3 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki, kamuya 3 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı 2025: Kamuya 3 bin personel alımı ne zaman yapılacak?
Anadolu Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, Bakan Göktaş'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen ve açılacak yeni 3 bin personel alımı ilanını kaçırmak istemeyen adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi ve hangi kadrolara alım yapılacağını araştırıyor.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN 3 BİN PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1
Anadolu Ajansı

BAKAN GÖKTAŞ'TAN 3 BİN PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 

Bakanlık bünyesine 3 bin personel alımı yapılacağının müjdesini veren Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 2
Anadolu Ajansı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı.

 

Bakan Göktaş tarafından açıklamanın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde yapılması nedeniyle, başvurularının ocak ayından sonra başlaması bekleniyor.