Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı 2025: Kamuya 3 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, Bakan Göktaş'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen ve açılacak yeni 3 bin personel alımı ilanını kaçırmak istemeyen adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi ve hangi kadrolara alım yapılacağını araştırıyor.