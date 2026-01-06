Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler bakanlık duyurusuna çevrildi
06.01.2026 09:17
NTV - Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bakanlık bünyesinde görev alabilmek için başvuruda bulunan vatandaşlar ise, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Aile Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları için beklenen tarih.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımına ilişkin başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bakanlık bünyesinde kamuda görev alabilmek için e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasını ve sonuçların duyurulmasını bekliyor.
AİLE BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 26 Aralık'ta tamamlandı ve sonuçlar henüz açıklanmadı.
Sonuçların yaklaşık 2-3 hafta boyunca değerlendirilmesi ve ardından ocak ayının ikinci haftasından sonra ilan edilmesi bekleniyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.
YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
a) Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.)
b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.
c) Yerleştirmede adayların Kariyer Kapısı sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.