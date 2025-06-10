Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alacak: Sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere işçi alımı yapacak. Adaylar, sürekli işçi alımı başvurularını Türkiye İş Kurumu internet adresi üzerinden yapabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alacak: Sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alımı için ilan paylaştıç Yayınlanan ilana göre, temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere 288'İ engelli ve 72'Sİ eski hükümlü toplam 360 sürekli işçi alımı yapılacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alacak: Sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 2

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu internet adresi üzerinden yapabilecek. Başvurular 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alacak: Sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 3

Başvurularda, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alacak: Sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - 4

Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

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