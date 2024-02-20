Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, başvuruda bulunacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan personel alımı ilanı sonrasında, kılavuz ve başvuru ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartlar neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı için başvuruların başlayacağı tarih merak ediliyor. Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki, 8 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?