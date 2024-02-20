Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, başvuruda bulunacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan personel alımı ilanı sonrasında, kılavuz ve başvuru ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartlar neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler? - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı için başvuruların başlayacağı tarih merak ediliyor. Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki, 8 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler? - 2

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz." ifadelerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler? - 3

8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler? - 4

KPSS ŞARTI ARANACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

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