imsakiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı: Atamalar nasıl yapılacak? (2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı. 11 Mart tarihinde sona eren başvuruların ardından, başvuruda bulunan binlerce aday sonuçlar için bakanlıktan gelecek duyuruyu bekliyordu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 8 bin personel alımı sonuçlarının bayramdan önce açıklandığını duyurdu. Peki, Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuç sorgulama ekranı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı: Atamalar nasıl yapılacak? (2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı) - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarında bekleyiş sona erdi merakla beklenen sonuçlar açıklandı. 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler gelecek sonuç duyurusuna çevrilmişti. İşte Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alımı için sonuç sorgulama ekranı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı: Atamalar nasıl yapılacak? (2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı) - 2

8 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 bin personel alımı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Açıklama şu şekilde;

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 8.000 sözleşmeli personel alım sonuçlarını söz verdiğimiz gibi Bayramdan önce açıkladık.

Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nda “Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye” anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz!"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı: Atamalar nasıl yapılacak? (2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı) - 3

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

Aile Bakanlığı tarafından açıklanan 8 bin personel alımı sonuçları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden sorgulanabilecek.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı: Atamalar nasıl yapılacak? (2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı) - 4

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Yapılacak olan personel alımı, destek personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, yaşlı ve çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, güvenlik görevlisi, büro personeli, tekniker, sağlık personeli, çocuk gelişimcisi, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi kadrolardan olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı: Atamalar nasıl yapılacak? (2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı) - 5

ATAMA SÜRECİ HAKKIDA

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacak.

b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacak.

c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacak.

ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER