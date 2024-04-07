Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı: Atamalar nasıl yapılacak? (2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı. 11 Mart tarihinde sona eren başvuruların ardından, başvuruda bulunan binlerce aday sonuçlar için bakanlıktan gelecek duyuruyu bekliyordu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 8 bin personel alımı sonuçlarının bayramdan önce açıklandığını duyurdu. Peki, Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuç sorgulama ekranı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarında bekleyiş sona erdi merakla beklenen sonuçlar açıklandı. 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler gelecek sonuç duyurusuna çevrilmişti. İşte Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alımı için sonuç sorgulama ekranı.