Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.