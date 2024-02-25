Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacaklarını duyurmuştu. Söz konusu personel alımı için süreç başladı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? - 2

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? - 3

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

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