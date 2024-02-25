Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacaklarını duyurmuştu. Söz konusu personel alımı için süreç başladı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.