Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026: 3000 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam etmek için, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle mülakatsız 3000 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıklamış ve başvuruları 26 Aralık'ta tamamlamıştı. Bakanlık bünyesinde görev alabilmek için başvuruda bulunan adaylar gözlerini sonuç tarihine çevirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları için beklenen tarih.