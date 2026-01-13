Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026: 3000 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
13.01.2026 11:50
NTV - Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları için artık geri sayım başladı. Aile Bakanlığı bünyesinde görev alacak 3000 personel alımına ilişkin başvuruları 26 Aralık'ta tamamlayan adaylar, gözlerini e-Devlet üzerinden açıklanacak olan sonuç duyurusuna çevirdi. 2026 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam etmek için, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle mülakatsız 3000 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıklamış ve başvuruları 26 Aralık'ta tamamlamıştı. Bakanlık bünyesinde görev alabilmek için başvuruda bulunan adaylar gözlerini sonuç tarihine çevirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları için beklenen tarih.
AİLE BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlar henüz bakanlık tarafından açıklanmadı.
26 Aralık tamamlanan başvuruların ardından sonuçların yaklaşık 2-3 hafta boyunca değerlendirilmesi ve ardından ocak ayının ikinci haftasından sonra ilan edilmesi bekleniyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.