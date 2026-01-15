Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı: Aile Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gerçekleştirilen 3 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ise bakanlık tarafından duyurulacak. İşte Aile Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları sorgulama ekranı.