Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri: Personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu. Duyuru ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sürecinin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Resmi Gazete'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek.