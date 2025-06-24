Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 288 engelli, 72 eski hükümlü/TMY statüsünde olmak üzere toplam 360 sürekli işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi.