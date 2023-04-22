Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 bin 431 personel alımı ilanının ayrıntıları: Başvurular ne zaman başlayacak?

POZİSYONLAR HAKKINDA

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla Aile Sosyal Destek Personeli, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Öğretmen, Avukat, Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Yurt Yönetim Personeli ve Destek Personeli pozisyonlarında görevlendirilmek üzere

Toplam 2431 Personel alımı yapılacaktır." denildi.