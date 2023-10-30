Ailelerinin onayıyla evlendirilen 17 yaşındaki çiftin düğünü karakolda bitti

“GURURUMLA OYNADILAR, HAYATTAN SOĞUDUM”

Yarım kalan düğünün 3’üncü gününde, eşinin geri geldiğini ve ailesinden şikayetçi olacağını söylediğini anlatan O.K., eşinin kız evine döndükten sonra kendisin aradığını aktararak, “Ailesinin kendisine hep bunu yaptırdığını, bu durumdan kurtulmak, ailesinden şikayetçi olmak istediğini söyledi ve yanımıza geldi.” dedi.

Birlikte polise gittiklerini anlatan O.K., “Kız polise verdiği ifadede bizi suçladı. Beraber motora binmiştik, ayağı yandı. Bizim adetlerimizde kına gecesi gelini havaya atmak vardır. Onu havaya atarken kafasını tahtaya çarptı, gözü şişti. Saçlarında boncuk silikon vardı, onları yolmuş ve bunların hepsini ben yapmışım gibi gösterdi. Kendisini darbettiğimizi iddia etti.” şeklinde konuştu.

Mağdur olduklarını ve gururuyla oynandığını savunan O.K., “Yüzümüze güldüler ama canımıza kıydılar. Hayattan soğudum. Evlenmeyi düşünmüyorum. Beni hayattan soğuttular, içimdeki yaşam sevincini sömürdüler.” ifadelerini kullandı.