Ailelerinin onayıyla evlendirilen 17 yaşındaki çiftin düğünü karakolda bitti
Balıkesir’de ailelerinin onayıyla resmi nikahları kıyılan O.K. ile D.K.’nin 3 gün 3 gece sürmesi planlanan düğünleri, 3’üncü gün polis merkezinde bitti. Takı töreninin ardından bir yakınlarının öldüğünü söyleyerek, memleketleri Konya’ya dönmek isteyen kız tarafı ile damadın ailesi arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı. Erkek tarafı, dolandırıldıkları iddiasıyla, gelinin ailesi ise kızlarının evde zorla tutulduğu ve şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde ailelerinin onayıyla resmi nikahları kıyılan 17 yaşındaki çiftin 3 gün 3 gece sürmesi planlanan düğünü, son gün polis merkezinde bitti.