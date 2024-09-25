Ailesi yanında dehşeti yaşadı: Bıçakla saldıran husumetlisi ile birlikte ağır yaralandı!
Karaman'da İrfan K. adlı kişi, aralarında husumet olan ve yanında eşi ile çocuğu bulunan Gökhan N.'ye bıçakla saldırdı. Çocuğu ve eşinin gözleri önünde kanlar içinde kalan Gökhan N. ise arbede sırasında elinden kaptığı bıçakla İrfan K.'yı yaraladı. Ağır yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aile bireylerinin önünde yaşanan bıçaklı saldırıda iki kişi ağır yaralandı, kanlar içinde kalan saldırganlardan birinin ailesi dehşeti yaşadı.
Karaman'da Ali Şahane Mahallesi 176 Sokakta meydana gelen olayda, İrfan K. sokakta, yanında eşi Nergiz N. ve çocuğu olan Gökhan N. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.