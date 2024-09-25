Ailesi yanında dehşeti yaşadı: Bıçakla saldıran husumetlisi ile birlikte ağır yaralandı!

Aile bireylerinin önünde yaşanan bıçaklı saldırıda iki kişi ağır yaralandı, kanlar içinde kalan saldırganlardan birinin ailesi dehşeti yaşadı.



Karaman'da Ali Şahane Mahallesi 176 Sokakta meydana gelen olayda, İrfan K. sokakta, yanında eşi Nergiz N. ve çocuğu olan Gökhan N. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.