Ailesi yanında dehşeti yaşadı: Bıçakla saldıran husumetlisi ile birlikte ağır yaralandı!

Karaman'da İrfan K. adlı kişi, aralarında husumet olan ve yanında eşi ile çocuğu bulunan Gökhan N.'ye bıçakla saldırdı. Çocuğu ve eşinin gözleri önünde kanlar içinde kalan Gökhan N. ise arbede sırasında elinden kaptığı bıçakla İrfan K.'yı yaraladı. Ağır yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ailesi yanında dehşeti yaşadı: Bıçakla saldıran husumetlisi ile birlikte ağır yaralandı! - 1

Aile bireylerinin önünde yaşanan bıçaklı saldırıda iki kişi ağır yaralandı, kanlar içinde kalan saldırganlardan birinin ailesi dehşeti yaşadı.

Karaman'da Ali Şahane Mahallesi 176 Sokakta meydana gelen olayda, İrfan K. sokakta, yanında eşi Nergiz N. ve çocuğu olan Gökhan N. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

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Ailesi yanında dehşeti yaşadı: Bıçakla saldıran husumetlisi ile birlikte ağır yaralandı! - 2

İrfan K., eşi ve çocuğunun gözü önünde Gökhan N.'ye bıçakla saldırıp, yaraladı. Gökhan N. de arbede sırasında İrfan K.'nın elindeki bıçağı kapıp, saldırdı.

Ailesi yanında dehşeti yaşadı: Bıçakla saldıran husumetlisi ile birlikte ağır yaralandı! - 3

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ailesi yanında dehşeti yaşadı: Bıçakla saldıran husumetlisi ile birlikte ağır yaralandı! - 4

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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