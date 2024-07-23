Ailesi bulmak için televizyon programına katılmıştı: Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu
İstanbul Sultangazi’de kötü koku ihbarı üzerine ormanlık alanda inceleme yapan polis, 40 gündür kayıp olarak aranan Ahmet Topuz’un cansız bedenini buldu. Topuz’un cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç adamın yakınları, Topuz’u bulmak için televizyon programına katılmıştı.
İstanbul’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.Olay, Sultangazi’ye bağlı Cebeci Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.