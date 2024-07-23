Ailesi bulmak için televizyon programına katılmıştı: Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu

İstanbul Sultangazi’de kötü koku ihbarı üzerine ormanlık alanda inceleme yapan polis, 40 gündür kayıp olarak aranan Ahmet Topuz’un cansız bedenini buldu. Topuz’un cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç adamın yakınları, Topuz’u bulmak için televizyon programına katılmıştı.

Ailesi bulmak için televizyon programına katılmıştı: Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu - 1

İstanbul’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Olay, Sultangazi’ye bağlı Cebeci Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ailesi bulmak için televizyon programına katılmıştı: Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu - 2

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri hassas burunlu kadavra arama köpeği Zeyna ile bir süre orman içinde arama yaptı.

Ailesi bulmak için televizyon programına katılmıştı: Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu - 3

Aramalar sonucu polis ve sağlık ekipleri ağaçlık alanda erkek cesedi ile karşılaştı.

Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından cesedin Ahmet Topuz’a ait olduğu belirlendi.
Ailesi bulmak için televizyon programına katılmıştı: Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu - 4

Topuz’un cansız bedeni incelemelerin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailesi bulmak için televizyon programına katılmıştı: Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu - 5

AİLESİ TELEVİZYON PROGRAMINDA ARAMIŞTI

Ormanlık alanda cesedi bulunan Topuz’un 12 Haziran’da kaybolduğu ve ailesinin Topuz’u bulmak için bir süre önce televizyon programına katıldığı öğrenildi.

Ailesi bulmak için televizyon programına katılmıştı: Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu - 6

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ailesi bulmak için televizyon programına katılmıştı: Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu - 7
Ailesi bulmak için televizyon programına katılmıştı: Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu - 8
Ailesi bulmak için televizyon programına katılmıştı: Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu - 9
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